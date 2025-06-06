Гендиректор «Черноморца» опроверг обвинения Шишкарева в договорном матче

Генеральный директор новороссийского ФК «Черноморец» Максим Пономарев отверг заявления председателя наблюдательного совета клуба Сергея Шишкарева о попытке повлиять на исход матча с ФК «Сочи». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Ранее господин Шишкарев заявил, что руководство команды якобы предлагало ключевым игрокам повлиять на результат заключительной игры Первой лиги. По его словам, речь шла о «подлости, предательстве и попытке манипулировать спортивным результатом», в которых он обвинил Максима Пономарева.

«Я в шоке, откровенно говоря. У разговора с футболистами были свидетели, никаких предложений об организации договорного матча не было и близко — ни с футболистами, ни с тренером»,— прокомментировал ситуацию генеральный директор клуба.

Матч «Черноморец» — «Сочи» прошел 24 мая и завершился со счетом 2:1 в пользу новороссийцев. Команда набрала 64 очка и заняла третье место в таблице, получив право на участие в переходных матчах за выход в РПЛ. Однако лицензия на стыковые игры клубу не была выдана из-за несоответствия стадиона требованиям лиги.

ФК «Сочи» в итоге занял пятое место и вышел в РПЛ, победив «Пари НН» в стыковых матчах со счётом 4:3.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Сергей Шишкарев планирует инвестировать до 20 млрд руб. в строительство новой футбольной арены в Новороссийске на 18 тыс. мест совместно с Минобороны и ЦСКА.

Анна Гречко