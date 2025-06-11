Сборные Австралии, Бразилии и Эквадора вышли на чемпионат мира по футболу-2026

Футбольные сборные Австралии, Бразилии и Эквадора отобрались на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters

В 16-м туре группового этапа отборочного турнира в Южной Америке сборная Бразилии обыграла парагвайцев со счетом 1:0. Автором гола стал Винисиус Жуниор. Бразильцы одержали первую победу под руководством нового главного тренера — итальянца Карло Анчелотти. Эквадорцы вничью сыграли с командой Перу — 0:0. Сборные Бразилии и Эквадора набрали 25 очков. Команды не опустятся ниже шестого места, позволяющего квалифицироваться на мировое первенство.

Сборная Бразилии является единственной национальной командой в истории, которая принимала участие во всех чемпионатах мира. На счету бразильцев пять побед на турнире. В последний раз сборная выигрывала мировое первенство в 2002 году. Национальная команда Эквадора отобралась на чемпионат мира в пятый раз. Лучшим результатом сборной является выход в 1/8 финала в 2006 году.

В матче заключительного тура третьего квалификационного этапа в Азиатской конфедерации футбола сборная Австралии обыграла — 2:1 — команду Саудовской Аравии и в шестой раз подряд вышла на чемпионат мира. Команда участвовала в мировом первенстве семь раз, лучший результат — выход в 1/8 финала в 2006 и 2022 году.

Впервые в чемпионате мира примут участие 48 команд. На данный момент на турнир также отобрались сборные Ирана, Японии, Новой Зеландии, Аргентины, Южной Кореи, Узбекистана, Иордании.

Таисия Орлова