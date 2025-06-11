Бизнесу и жителям Белгородской области в прошлом году выделили 20 млрд рублей

Из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области в 2024 году поступило порядка 20 млрд руб. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ходе сегодняшнего ежегодного отчета перед депутатами областной думы. Эти средства в частности были направлены на покупку или строительство жилья семьям региона, которые утратили дома из-за обстрелов со стороны ВСУ.

На сегодня 3,5 тыс. из 5 тыс. пострадавших получили новые дома, квартиры или средства на их покупку.

С начала спецоперации федеральный центр направил 23 млрд руб. на приобретение жилья всем пострадавшим в Белгородской области. В 2023 году региону перечислили 9,4 млрд руб., в 2024 году — 6,1 млрд руб., в 2025 году планируют выделить 7,4 млрд руб.

В феврале Вячеслав Гладков на совещании в облправительстве призвал подчиненных и правоохранительные органы усилить контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на помощь жителям приграничных муниципалитетов. По его словам, чем больше средств федерального уровня поступает в регион, тем больше «может быть создано условий для неправильного расходования этих средств».

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова