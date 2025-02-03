Гладков призвал усилить контроль за расходами на помощь жителям приграничья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании в облправительстве призвал подчиненных и представителей правоохранительных органов усилить контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на помощь жителям пограничных с Украиной районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Чем больше средств федерального уровня мы получаем, чем больше выделяем средств на социальную поддержку, тем больше, к сожалению, может быть создано условий для неправильного расходования этих средств. Иногда такое желание возникает у самих жителей, а иногда у ответственных руководителей или исполнителей муниципального или регионального уровней»,— констатировал господин Гладков. Он добавил, что воровства в регионе не должно быть по определению, а каждый, кто хочет сделать «плохое дело», должен знать, что будет наказан.

Как рассказала на совещании министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина, за прошедшую неделю единовременные выплаты по 15 тыс. руб. получили 302 жителя региона, еще 247 человек получат их в течение сегодняшнего дня. Кроме того, за неделю власти начали перечислять компенсации за потерянное имущество 188 собственникам на общую сумму более 1 млрд руб. На начавшейся неделе власти планируют перечислить более 2,5 млрд руб. на спецсчета более 500 семей.

Сергей Толмачев, Воронеж