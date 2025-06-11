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Обвиняемый в мошенничестве подполковник дал показания на командира бригады

Кавалер четырех орденов Мужества подполковник Константин Фролов признал вину в особо крупном мошенничестве, узнал «Ъ». При заключении досудебного соглашения он также дал показания против своего начальника, командира бригады Артема Городилова.

Константин Фролов (слева)

Константин Фролов (слева)

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Константин Фролов (слева)

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Офицер и экс-командир числятся фигурантами дела мошенничестве с оформлением ранений, что позволяло им получать многомиллионные выплаты и освобождало от службы в зоне военной операции.

Константин Фролов и Артем Городилов находятся под стражей с середины 2024 года. В конце мая суд продлил сроки ареста обвиняемым на месяц.

Подробнее — в материале «Ъ» «Палач признал вину».

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