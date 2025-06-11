Обвиняемый в мошенничестве подполковник дал показания на командира бригады

Кавалер четырех орденов Мужества подполковник Константин Фролов признал вину в особо крупном мошенничестве, узнал «Ъ». При заключении досудебного соглашения он также дал показания против своего начальника, командира бригады Артема Городилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Фролов (слева)

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС Константин Фролов (слева)

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Офицер и экс-командир числятся фигурантами дела мошенничестве с оформлением ранений, что позволяло им получать многомиллионные выплаты и освобождало от службы в зоне военной операции.

Константин Фролов и Артем Городилов находятся под стражей с середины 2024 года. В конце мая суд продлил сроки ареста обвиняемым на месяц.

Подробнее — в материале «Ъ» «Палач признал вину».