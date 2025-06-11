Обвиняемый в мошенничестве подполковник дал показания на командира бригады
Кавалер четырех орденов Мужества подполковник Константин Фролов признал вину в особо крупном мошенничестве, узнал «Ъ». При заключении досудебного соглашения он также дал показания против своего начальника, командира бригады Артема Городилова.
Константин Фролов (слева)
Фото: Алексей Потицкий / ТАСС
Офицер и экс-командир числятся фигурантами дела мошенничестве с оформлением ранений, что позволяло им получать многомиллионные выплаты и освобождало от службы в зоне военной операции.
Константин Фролов и Артем Городилов находятся под стражей с середины 2024 года. В конце мая суд продлил сроки ареста обвиняемым на месяц.
Подробнее — в материале «Ъ» «Палач признал вину».