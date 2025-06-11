Писавшую для российских СМИ журналистку Бурцеву приговорили к 6 годам в Эстонии

Харьюский уездный суд приговорил журналистку Светлану Бурцеву, сотрудничавшую с российскими СМИ, к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания ERR. Женщину признали виновной в госизмене и нарушении санкционного режима.

По данным суда, госпожа Бурцева несколько лет сотрудничала с российским госагентством «Россия сегодня», которое возглавляет попавший под европейские санкции Дмитрий Киселев. Также она писала статьи и предоставляла фото для Baltnews (входит в «Россию сегодня») и Sputnik. Число ее материалов в российских СМИ «было относительно небольшим», однако суд отметил, что санкции умышленно нарушались в течение нескольких лет.

Срок исполнения наказания будет отсчитываться с момента задержания журналистки — 28 февраля 2024 года. Шесть лет лишения свободы для нее запрашивал прокурор. Сторона защиты вправе подать апелляцию в течение 30 дней.

Светлана Бурцева в 1994 году получила гражданство Эстонии. С 2017 года работала в различных интернет-изданиях российской медиагруппы «Россия сегодня». В 2021-м госпожа Бурцева окончила магистратуру Севастопольского государственного университета. В МИД РФ назвали арест журналистки «политической заказухой». За госизмену в Эстонии предусмотрено наказание в виде содержания под стражей на срок от 6 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.