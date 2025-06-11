Закрыт круглосуточный бар в ТЦ на месте сквера на улице Молодежной в Ижевске

Закрыт магазин разливных алкогольных напитков, открывшийся в торговом павильоне на месте бывшего сквера на ул. Молодежная, 82а, в Ижевске, сообщил в Telegram министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев. Ранее на торговый объект жаловались местные жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Лашкарев, Telegram Фото: Виктор Лашкарев, Telegram

«Выявлен факт незаконной продажи алкогольной продукции, не связанной с оказанием услуг общественного питания, на вынос, в запрещенное законом время»,— написал министр. Он добавил, что торговый объект перестал функционировать.

Напомним, землю под строительство магазина, в котором находился указанный паб, муниципалитет сдал в аренду летом 2023 года за 22,5 млн руб. В январе 2024 года горожане выступили против инициативы, опасаясь вырубки сквера. Строительство ТЦ было приостановлено. Региональная прокуратура начала проверку. Мэр Дмитрий Чистяков отмечал, что участок предоставили предпринимателю на законных основаниях по итогам торгов. В ноябре 2024 года застройщик ТЦ высадил 45 деревьев и кустарников на ул. Молодежной в качестве компенсационной высадки.

Сейчас площадь разрешенной застройки сквера составляет 50%. В марте 2025 года на общественные обсуждения вынесли предложение расширить показатель до 75%. Тогда 112 жителей Ижевска выступили против этого. Они указали на отсутствие оснований для отклонения от предельных параметров по градостроительному законодательству. Против открытия круглосуточного магазина разливных напитков в ТЦ выступил 31 ижевчанин, но их замечание признали нецелесообразным учету, поскольку собственник вправе самостоятельно распоряжаться имуществом. Администрация города «не вправе устанавливать дополнительные запреты» на частную собственность.