Более 100 ижевчан против расширения зоны застройки сквера с ТЦ на Молодежной

112 жителей Ижевска выступили против расширения площади разрешенной застройки сквера на ул. Молодежная, 82а, где ранее вырубили деревья и возвели торговый комплекс, следует из заключения общественных обсуждений 12 марта. Они указали на отсутствие оснований для отклонения от предельных параметров по градостроительному законодательству. Документ опубликован на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты», панорама Фото: «Яндекс.Карты», панорама

Площадь разрешенной застройки сквера хотят увеличить с 50 до 75%. Сейчас на этом месте расположен одноэтажный торговый центр (ТЦ). Заявление на проведение общественных слушаний подала учредитель ООО «Континенталь» Гулфия Фахрутдинова.

Еще 108 жителей указали во время общественных слушаний на приказ регионального минстроя, который вынес отказ на расширения застройки (№01-09/99 от 11.03.2024 года). Среди других замечаний, который приняли к сведению, — утрата «зеленой зоны», увеличится интенсивность автомобильного потока, расширение ТЦ до двух этажей закроет вид из окон и свет, отсутствует зона для разгрузки.

Против открытия круглосуточного магазина разливных напитков в ТЦ выступил 31 ижевчанин, но их замечание признали нецелесообразным учету, поскольку собственник вправе самостоятельно распоряжаться имуществом. Администрация города «не вправе устанавливать дополнительные запреты» на частную собственность.

Напомним, муниципалитет сдал земельный участок в аренду летом 2023 года за 22,5 млн руб. под строительство магазина. По сведения Национальной системы пространственных данных (НСПД), площадь участка — 1,4 тыс. кв. м, кадастровая стоимость — 6,4 млн руб.

В январе 2024 года горожане выступили против инициативы, опасаясь вырубки сквера. Строительство ТЦ было приостановлено. Региональная прокуратура начала проверку. Мэр Дмитрий Чистяков отмечал, что участок предоставили предпринимателю на законных основаниях по итогам торгов. В ноябре 2024 года застройщик ТЦ высадил 45 деревьев и кустарников на ул. Молодежной в качестве компенсационной высадки.