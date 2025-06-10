Нынешний тренерский штаб ФК «Ростов» продолжит свою работу

Футбольный клуб «Ростов» официально объявил о назначении генерального директора. Им стал Игорь Гончаров, сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Раннее «Ъ-Ростов» писал, что Вадим Рыбаков покинул должность в связи с истечением срока давности. Клуб также объявил, что тренерский штаб «Ростова» продолжит свою работу.

«Решением совета директоров на должность генерального директора утвержден Игорь Гончаров. Игорь Валерьевич уже приступил к обязанностям. Что касается тренерского штаба, который руководил командой в конце минувшего сезона, он продолжит свою работу», – заявил председатель совета директоров АО ФК «Ростов» Игорь Сорокин.

Константин Соловьев