Муниципалитеты Дону могут подать заявку на «кредитную амнистию» до 1 августа

Города и районы в Ростовской области смогут подать обращение на получение «кредитной амнистии» до 1 августа 2025 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в министерстве финансов в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как раннее писал «Ъ-Ростов», муниципалитеты смогут списать до двух третей от суммы бюджетных кредитов, оформленных до 1 марта 2024 года. Чтобы местный бюджет смог получить «кредитную амнистию», администрация должна направить высвободившиеся средства на погашение коммерческих долгов, ограничить дефицит бюджета на уровне 5%, сократить объем средств по рыночным заимствованиям до 25%.

Константин Соловьев