На Дону впервые утвердили «кредитную амнистию» для городов и районов

В Ростовской области утвердили «кредитную амнистию» для муниципалитетов. Такую меру в регионе принимают впервые, сообщили в пресс-службе донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что принятое решение поможет городам и районам снизить задолженности по коммерческим заимствованиям, а общая сумма областной поддержки составит 1,6 млрд руб.

Таким образом муниципалитеты смогут списать до двух третей от суммы бюджетных кредитов, оформленных до 1 марта 2024 года.

«Чтобы местный бюджет смог получить «кредитную амнистию», администрации муниципалитета надо направить высвободившиеся средства на погашение коммерческих долгов, ограничить дефицит бюджета на уровне 5%, сократить объем средств по рыночным заимствованиям до 25%», — рассказали о критериях применения меры в правительстве.

Константин Соловьев