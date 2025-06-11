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Таможенники насчитали 7750 единиц конфискованной техники из магазина PiterGSM

Сотрудники таможенных органов насчитали 7750 единиц конфискованного товара из известного магазина электроники PiterGSM на 2-й Советской улице, сообщает «Фонтанка» 11 июня.

Временно закрытый магазин PiterGSM на 2-й Советской улице, где изъяли более 7 тыс. единиц техники

Временно закрытый магазин PiterGSM на 2-й Советской улице, где изъяли более 7 тыс. единиц техники

Фото: Андрей Маркелов

Временно закрытый магазин PiterGSM на 2-й Советской улице, где изъяли более 7 тыс. единиц техники

Фото: Андрей Маркелов

Среди них смартфоны, игровые приставки, наушники, часы и фены Dyson. Подсчет стоимости изъятого, вероятно, займет чуть больше времени. Сумма конфискованного товара уже превышает 100 млн рублей.

О временном закрытии магазина «Ъ-СПб» сообщал 10 июня. В ходе проверки выяснилось, что у торговой точки отсутствуют документы на товар, декларации и сертификации соответствия. Владельцам магазина еще не предъявляли обвинения в контрабанде.

Отметим, что PiterGSM был невероятно популярен среди петербуржцев, так как в этом магазине можно было приобрести IPhone на 10-15 тысяч рублей дешевле рынка. Единственный нюанс состоял в том, что оплата производилась только наличными.

Андрей Маркелов

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