Магазин электроники с низкими ценами PiterGSM закрыли

Отсутствие документов на технику и гаджеты стало причиной закрытия магазина PiterGSM на 2-й Советской улице. Туда с проверкой накануне нагрянули сотрудники трех подразделений таможни, пишет «Фонтанка».

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Персонал не смог предоставить документы, а также объяснить, почему их товары дешевле, чем в других магазинах. Таможенники осмотрели продукцию, провели перерасчет и составили протокол. За день специалисты насчитали около 6000 единиц товара, общая сумма превысила 100 млн рублей.

Подсчет техники продолжается и 10 июня. На входе клиентов встречает табличка с надписью «магазин не работает по техническим причинам». PiterGSM грозит изъятие товара, возможно, его работа будет приостановлена. Пока владельцам не предъявлено обвинение в контрабанде. В разговоре с корреспондентом «Ъ-СПб» сотрудник магазина заявил, что не знает, когда точка возобновит работу и как покупателям будут выдавать заказы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что фитнес-клуб Happy Fitness закрыли без предупреждения клиентов и сотрудников.

Татьяна Титаева, Андрей Маркелов