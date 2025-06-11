В Краснодаре потребление электроэнергии растет на 5–7% каждый год

Среднегодовой прирост потребления электроэнергии в Краснодаре составляет порядка 5–7%. Об этом сообщил в ходе пресс-брифинга заместитель главного инженера Краснодарских электрических сетей (филиал ПАО «Россети Кубань») Виталий Назин.

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В рамках подготовки к прохождению пиковых летних нагрузок и курортного сезона 2025 года филиал реализует комплекс мероприятий, предусмотренный внутренними приказами компании. Всего запланировано 35 мероприятий. Составлены графики возможных ограничений общей мощностью 600 МВт и графики временного ограничения потребления в объеме 197 МВт.

Максимальная нагрузка в 2024 году составила 1508 МВт, из которых 1100 МВт приходилось на Краснодар. В нынешнем году этот показатель зафиксирован на уровне 1170 МВт, при этом в летний период ожидается повторение или превышение прошлогоднего значения.

Для обеспечения надежности энергоснабжения и повышения качества передачи электроэнергии филиал выполнил ряд технических мероприятий. Объем ремонтной программы в Краснодарском районе в 2025 году составляет 55,252 млн руб., из которых к 9 июня освоено 27,338 млн руб., или 50% от годового плана.

Вячеслав Рыжков