Более тысячи кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок Канавинского района

В Канавинском районе Нижнего Новгорода за последние две недели вывезли более 1 тыс. кубометров мусора с несанкционированных свалок. Об этом сообщила администрация города 11 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Ликвидированы свалки на улицах Электровозной, Пархоменко, Бакунина, Ухтомского, Подворной, Кузбасской, Болотникова, Фонвизина (Щорса), Алеши Пешкова, Тихорецкой, Ледокол «Садко»-Полоцкой, Напольно-Выставочной, Зеленой, Гордеевской, Запорожской, Зеленодольской, виадуке Московское шоссе – Рябцева. В июне планируется ликвидировать свалки на улицах Ракетной, Марата, Интернациональной, Алеши Пешкова и Тихорецкой.

Одновременно с этим устраняются навалы на контейнерных площадках района. Вывоз мусора ведется планомерно, согласно муниципальному контракту.

Глава Канавинского района Артем Иванов также сообщил, что районная администрация и полиция продолжают поиск виновных в поджоге свалки шин на Электровозной улице.

Анастасия Титова