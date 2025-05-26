Росприроднадзор начал проверку крупной свалки шин в Нижнем Новгороде

Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора устанавливают обстоятельства ликвидации крупной свалки шин в поселке Сортировочный в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка для размещения шин в поселке Сортировочный

Фото: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области Площадка для размещения шин в поселке Сортировочный

Фото: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Площадка расположена на Электровозной улице. По данным минэкологии региона, она является официальным местом временного размещения шин. В середине мая местные жители начали жаловаться на эту свалку в соцсетях. 24 мая на место выехала комиссия во главе с министром экологии региона Владимиром Тужилиным. После осмотра территории власти пообещали привести площадку в порядок и оборудовать ее в соответствии со всеми нормами.

В ночь на 26 мая на площадке случился пожар. Площадь возгорания составила 30 кв. м, огонь оперативно потушили сотрудники МЧС.

По данным Росприроднадзора, после этого свалку шин полностью ликвидировали, покрышки передали на утилизацию. Специалисты ведомства проверят законность работы площадки и установят, кто и куда вывез шины и есть ли у этой организации лицензия на утилизацию таких отходов.

В соцсетях жители также жаловались на несанкционированную свалку бытовых отходов, появившуюся рядом с площадкой, где лежали шины. По данным минэкологии, мусор начали сбрасывать около контейнеров в тот временной промежуток, когда власти перезаключали контракты на вывоз отходов. После приезда комиссии свалку ликвидировали в тот же день, на месте установили ограничители для транспорта.

Елена Ковалева