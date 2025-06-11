При ударе дрона ВСУ по территории предприятия в Шебекино пострадали шесть человек

В Белгородской области шесть мирных жителей получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по территории предприятия в городе Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В одном из зданий повреждены фасад и остекление.

У мужчины и двух женщин — минно-взрывные травмы и осколочные ранения, еще три женщины получили баротравмы. «Всех пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ»,— написал глава региона в Telegram-канале.

10 июня, как ранее сообщил губернатор, в Белгородской области в результате атак погиб один человек, еще несколько пострадали.