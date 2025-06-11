Российские гимнасты примут участие в международных соревнованиях

Федерация гимнастики России (ФГР) объявила, что российские спортсмены и судьи примут участие в ряде международных соревнований по прыжкам на батуте и спортивной гимнастике. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В релизе сказано, что подтверждено участие россиян в этапах Кубка мира по прыжкам на батуте в Португалии (5–6 июля), Германии (20–21 сентября), Болгарии (27–28 сентября) и Франции (3–5 октября). Также российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по прыжкам на батуте. Турнир пройдет в Мадриде с 2 по 10 ноября. Кроме того, атлеты выступят на первенстве мира (10–17 ноября).

В ФГР также сообщили, что организация направила предварительную заявку для участия в «Кубке Претендентов 2025» по спортивной гимнастике. Соревнования пройдут в Париже с 13 по 14 сентября. Окончательный количественный состав участников будет определен до 16 июля.

Таисия Орлова