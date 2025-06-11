Выборы раиса Татарстана назначили на 14 сентября
Голосование за раиса Республики Татарстан назначили на 14 сентября 2025 года. Соответствующее постановление приняли депутаты Госсовета региона.
Парламентарии единогласно проголосовали за принятие проекта постановления. Как рассказали в пресс-службе Госсовета Татарстана, в выборах в сентябре смогут участвовать более 2,9 млн избирателей.
Ранее стало известно, что «Единая Россия» выдвинула кандидатуры действующего раиса республики Рустама Минниханова и сенатора РФ Александра Терентьева на предварительное голосование на выборы руководителя региона. Подробнее — в материале «Раис готовится к выборам».