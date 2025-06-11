Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на критику со стороны председателя Бундестага Юлии Клекнер. Он сообщил, что направил в парламент Германии «документальные свидетельства преступлений киевского режима против мирного населения». Ранее господин Володин уже отправлял в Бундестаг материалы о терактах на российских железных дорогах.

«Что касается террористической природы сегодняшнего режима на Украине, достаточно вспомнить... целенаправленный подрыв пассажирского поезда»,— говорится в заявлении Вячеслава Володина (цитата по сайту Госдумы). Он подчеркнул, что в поезде находились женщины и дети, «исключительно гражданские люди». Произошедшее — «не случайное попадание артиллерийского снаряда», добавил спикер.

Господин Володин также высказал мнение, что поставки немецкого оружия Украине — «уже само по себе причина для конфликта» между Россией и Германией. Помимо этого он заявил, что российская армия ведет боевые действия на Украине, чтобы прекратить противостояние, которое началось в 2014 году.

7 июня Вячеслав Володин обратился в Бундестаг в связи со словами канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что решающую роль в завершении Второй мировой войны сыграли США. Господин Володин также направил депутатам немецкого парламента материалы о терактах на железных дорогах в Брянской, Курской и Воронежской областях. Юлия Кернер в ответе спикеру Госдумы заявила, что использование истории для оправдания боевых действий становится «издевательством над памятью реальных жертв и извращает концепцию освобождения».

Петр Бузлаев