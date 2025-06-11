Вечером и ночью над Черноземьем сбили 29 беспилотников

Дежурные средства ПВО с 20:00 10 июня до 7:00 11 июня ликвидировали над Россией 32 беспилотника, в том числе 29 над Черноземьем. Над Воронежской областью сбили 16 БПЛА, над Курской — восемь, над Тамбовской — пять. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что в одном из районов области ночью уничтожили «более 15 БПЛА». По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В регионе с 0:19 до 8:08 действовала опасность атаки беспилотников.

«Прошедшей ночью в районе было довольно шумно. Система противовоздушной обороны сработала превосходно, выражаем благодарность нашим военным за их работу»,— написал в своем Telegram-канале глава Бутурлиновского района Воронежской области Юрий Матузов.

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в ночь на 11 июня была отражена массовая атака БПЛА на Котовск. В результате падения одного из сбитых дронов произошел пожар. Его потушили, никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители.

Власти Курской области подтвердили информацию оборонного ведомства, не уточнив информацию о последствиях атак. В регионе с 19:34 10 июня до 7:56 11 июня действовала опасность удара дронов.

Вчера в результате атак БПЛА на Рыльский район Курской области пострадали трое детей. Их доставили в областную больницу.

Алина Морозова