Трое детей пострадали при атаках БПЛА на курский поселок

Вчера вечером в результате атак БПЛА на поселок Марьино Рыльского района Курской области пострадали семилетняя девочка и два мальчика в возрасте девяти и 13 лет. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Девочка получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена, мальчики — травму ноги, мизинца правой руки и ушибы мягких тканей ног соответственно. Всех их доставили в Курскую областную больницу. По словам господина Хинштейна, угрозы для жизни и здоровья пациентов нет.

В поселке повреждено остекление Дома культуры, разрушен спортзал, повреждены три квартиры и остекление санатория «Марьино». Выбиты окна в частном доме и начальной школе.

Накануне 18-летний и 23-летний комбайнеры подорвались на мине в деревне Шептуховка Кореневского района Курской области. Их доставили в областную больницу.

Алина Морозова