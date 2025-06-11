На суд по делу МУГИСО одного из фигурантов доставят принудительно

Кировский районный суд в Екатеринбурге отложил заседание по делу о растратах, получении взяток и злоупотреблении полномочий. Причиной стала неявка одной из из девяти обвиняемых Оксаны Каспровой из-за болезни, что подтверждалось ее больничным листом. Судья, сославшись на решение медицинской комиссии, посчитал основание недостаточным и постановил принудительно доставить подсудимую на следующее заседание, а затем рассмотреть вопрос об изменении в отношении нее меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Защитник Оксаны Каспровой выразил несогласие с решением суда, а доводы медицинского учреждения, проводившего комиссию, он счел сомнительными. Его поддержали коллеги, добавив также, что судья Юрий Радчук не учитывает расписание адвокатов, принимая решение о дате заседаний, из-за чего суду приходится вызывать защитников по назначению государства. До этого заседание уже дважды откладывалось из-за неявки или неготовности сторон. «Будет не как всем удобно, а в соответствие с нормами уголовно-процессуального кодекса»,— завершил дискуссию господин Радчук.

Следующее заседание назначено на 18 июня.

Напомним, фигурантами дела выступают бывший первый заместитель министра Пьянкова Елена Николаева и экс-заместитель министра Константин Никоноров, экс-глава распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева, адвокат Екатерина Гребенщикова. Также по делу обвиняют главу компании АО «Группа "Кан"» Александра Кана, Оксану Каспарову, Наталью Ким, Ольгу Невскую и Анну Эмишян. По версии следствия, экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков создал организованную группу из сотрудников министерства и своих знакомых, которые и участвовали в хищениях и взятках.

Анна Капустина