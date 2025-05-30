Суд отложил рассмотрение дела МУГИСО о взятках и растрате

Кировский районный суд Екатеринбурга отложил рассмотрение дела МУГИСО (министерства по управлению госимуществом Свердловской области) с девятью обвиняемыми, сообщает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Причиной стала нехватка части адвокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сегодня, 30 мая, суд должен был приступить к рассмотрению дела, связанного с экс-главой министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексеем Пьянковым. Фигуранты обвиняются в растрате и присвоении средств, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток. В качестве потерпевших выступают МУГИСО и министерство финансов Свердловской области.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят бывший первый заместитель министра Пьянкова Елена Николаева и экс-заместитель министра Константин Никоноров, экс-глава распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева, адвокат Екатерина Гребенщикова. Также по делу обвиняют главу компании АО «Группа "Кан"» Александра Кана, Оксану Каспарову, Наталью Ким, Ольгу Невскую и Анну Эмишян. По версии следствия, экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков создал организованную группу из сотрудников министерства и своих знакомых, которые участвовали в хищениях и взятках.

В ходе первого заседания часть подсудимых заявили, что их защитники не смогли присутствовать на заседании, некоторые не успели заключить соглашение с адвокатом или ознакомиться с материалами дела. Суд принял решение отложить заседание на неделю, до 6 июня. При этом один из явившихся защитников представляет интересы родственников умершего фигуранта Александра Кана, которые хотят защитить его честь в суде.

Во время заседания обвиняемая по делу адвокат Екатерина Гребенщикова заявила ходатайство об отводе судьи. Она пояснила, что судья Юрий Радчук ранее выносил решение по делу экс-директора похоронного дома «Вознесение» Владимира Владимирова, обвиняемого в передаче взятки, и рассматриваемый в нем эпизод фигурирует в материалах текущего дела. Гособвинитель высказалась против удовлетворения ходатайства, пояснив, что суд вернул материалы в прокуратуру для устранения недостатков, что нельзя считать решением по делу. Суд в отводе отказал.

Большинство адвокатов отказались комментировать дело. Защитник Карины Горностаевой сообщил, что его подзащитная не согласна с обвинением и уверена, что в ее действиях нет состава преступления. Он пояснил, что в деле множество эпизодов, в которых фигурируют разные подсудимые по одному-трое человек. Дела были объединены в одно, поскольку связаны с Алексеем Пьянковым.

Подробнее о деле — в материале «Девять подчиненных Пьянкова»

Анна Капустина