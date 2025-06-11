Цена «квадрата» в элитных новостройках Санкт-Петербурга в мае снизилась на 0,6%

По итогам мая в Петербурге количество предложений квартир на первичном рынке в сегменте бизнес- и элит-класса по сравнению с апрелем выросло на 4,7% и 4,8% соответственно. Такими данными с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В свою очередь, медианная стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса составила 338 тыс. рублей, снизившись всего на 0,2% за месяц, что может считаться стагнацией, отмечают эксперты рынка. За год цены в этом сегменте выросли на 4,9%. Медианная полная стоимость квартир бизнес-класса — 18 млн рублей, а площадь — 53,3 кв. м.

В элит-классе цена также немного снизилась — на 0,6%, до 645 тыс. руб./кв. м. Медианная стоимость таких квартир в городе на Неве составила 42,8 млн рублей, площадь — 62 кв. м. За год квартиры элит-класса стали просторнее в среднем на 4,6 кв. м, уточняется в исследовании.

В целом по России за месяц число предложений на «первичке» в бизнес-классе выросло на 3,9%, в элит-классе — на 6,3%. Цены также увеличились: новостройки класса бизнес подорожали на 2,9% — до 223 тыс. рублей за «квадрат», а элит-класса — на 1,4%, до 334 тыс. руб./кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за последние десять лет доля Крестовского острова в структуре предложения элитных новостроек Санкт-Петербурга сократилась с 39% до 15%.

Андрей Цедрик