Техас на фоне протестов разместит Нацгвардию по всему штату
Губернатор Техаса Грег Эббот сообщил, что подразделения Нацгвардии разместят по всему штату для обеспечения порядка. Он уточнил, что решение принято на фоне протестов в Лос-Анджелесе, которые переросли в беспорядки.
«Национальная гвардия Техаса будет развернута в различных местах по всему штату для обеспечения мира и порядка. Мирные протесты законны. Нанесение вреда человеку или имуществу незаконно и приведет к аресту»,— написал Грег Эббот в соцсети X.
Как добавил губернатор, Нацгвардия Техаса «будет использовать все инструменты и стратегии, чтобы помочь правоохранителям поддерживать порядок».
6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты против миграционной политики администрации президента Дональда Трампа. Акции сопровождались поджогами автомобилей и столкновениями с полицией. Белый дом ввел в штат войска Нацгвардии, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал незаконным. Протесты также прошли в Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии, Сиэттле и техасских Остине и Далласе.
Подробнее — в материале «Ъ» «В Лос-Анджелесе усилили столкновения с Трампом».