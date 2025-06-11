Жителей Новороссийска предупредили о проверке сирен 11 июня

В Новороссийске сегодня, 11 июня, проверят работоспособность локальной системы оповещения с включением сирен АО «Новоросцемент». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Проверка локальной системы оповещения запланирована в период с 14:30 до 15:00 на производственных площадках «Шесхарис» и «Грушовая». Жителей просят сохранять спокойствие.

Также в Новороссийске сегодня запланированы военные учения со стрельбами. Они состоятся в период с 15:00 до 17:00 в Алексино.

Алена Воробьева