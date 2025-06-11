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В Новороссийске 11 июня пройдут военные учения со стрельбами

В Новороссийске 11 июня с 15:00 до 17:00 дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) проведут военные учения в акватории морского порта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ходе учений военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы.

При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде. К последним относятся гидроциклы, виндсерфинг, сапборды. Также под запрет попадают любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске задержали агента СБУ, планировавшего устроить теракт. Украинские спецслужбы завербовали мужчину в феврале 2025 года через соцсети. До подготовки к теракту он занимался фотосъемкой военных объектов и сбором информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.

Саркис Айвазян

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