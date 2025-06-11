Аэропорты Саратова и Калуги возобновили работу
Росавиация сообщила, что аэропорты Саратова и Калуги возобновили прием и отправку самолетов. О введении ограничений ведомство информировало в 3:00 мск.
Аэропорт Саратова приостанавливал работу более чем на три часа. В Калуге аэропорт не принимал и не отправлял рейсы в течение почти шести часов.
Минобороны России заявляло, что силы ПВО в ночь на среду уничтожили 32 беспилотника. В Тамбовской области в результате падения сбитого БПЛА начался пожар, сообщал врио губернатора Евгений Первышов.