Аэропорты Саратова и Калуги возобновили работу

Росавиация сообщила, что аэропорты Саратова и Калуги возобновили прием и отправку самолетов. О введении ограничений ведомство информировало в 3:00 мск.

Аэропорт Саратова приостанавливал работу более чем на три часа. В Калуге аэропорт не принимал и не отправлял рейсы в течение почти шести часов.

Минобороны России заявляло, что силы ПВО в ночь на среду уничтожили 32 беспилотника. В Тамбовской области в результате падения сбитого БПЛА начался пожар, сообщал врио губернатора Евгений Первышов.