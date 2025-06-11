Врио губернатора Тамбовской области рассказал об атаке на Котовск

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что силы ПВО в ночь на 11 июня отразили массовую атаку БПЛА на город Котовск. В результате падения одного из сбитых беспилотников начался пожар.

«Возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями. Пострадавших нет»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Господин Первышов добавил, что получает оперативные доклады от мэра Котовска Алексея Плахотникова, МЧС и силовых структур. Он также напомнил о запрете на съемку и публикацию фото и видео работы ПВО и пролета беспилотников.

Минобороны России заявляло, что за ночь силы ПВО уничтожили 32 беспилотника. Из них пять сбили над Тамбовской областью. В регионе объявляли угрозу атаки БПЛА.