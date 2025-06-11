Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 32 БПЛА

В период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 11 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, 16 БПЛА сбили над Воронежской областью, восемь БПЛА — над Курской, пять — над Тамбовской, два — над Ростовской областью. Еще один дрон уничтожен над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Врио главы Тамбовской области Евгения Первышова заявил, что из-за падения одного из сбитых БПЛА произошел пожар, его уже потушили, обошлось без пострадавших. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе никто не пострадал. В Ростовской области также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти Крыма и Курской области пока никак не комментировали информацию.