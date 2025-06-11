Средняя стоимость б/у автомобилей в Петербурге и Ленобласти упала на 2,5%

За месяц средняя стоимость цена транспортных средства с пробегом сократилась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 2,5%. В мае показатель отстал от апреля на 54 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе «Авто ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Бывшие в употреблении машины в мае в среднем предлагали к покупке за 2,16 млн рублей. Это следует из анализа размещенных на платформе объявлений. Значительнее остальных за месяц подешевели автомобили Lada 2107 (-12%, 202 тыс. рублей). Далее идут Lifan X60 (-10,4%; 460 тыс. рублей) и Vortex Tingo ЗАЗ Chance (-9,2%, 350 тыс. рублей). В пятерку также попали Toyota Corolla (-8,7%, 1,41 млн рублей) и ЗАЗ Chance (-8,4%, 200 тыс. рублей).

По России средняя стоимость отечественных и китайских автомобилей с пробегом сократилась на 3%, достигнув 703 тыс. рублей для российских марок и 2,17 млн рублей — для китайских. Остальные европейские, японские и корейские иномарки за год в среднем стали доступнее на 6%, американские — на 9%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге за два месяца продали семь автомобилей корейской марки KGM.

Татьяна Титаева