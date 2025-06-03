В Петербурге за два месяца продали семь автомобилей корейской марки KGM

За два первых месяца с момента выхода на рынок РФ в Петербурге было продано лишь семь новых автомобилей южнокорейского бренда KGM (экс-марка SsangYong). Об этом сообщили в аналитическом центре «Автомаркетолог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным автоэкспертов, из семи реализованных в Петербурге авто этой марки четыре пришлось на кроссовер Tivoli и три — на Torres. Другие две модели — Korando и Rexton — в марте и апреле не нашли своих покупателей в городе на Неве.

Доля Петербурга в общероссийских продажах KGM за указанный период составила 9%. В целом по стране самая популярная модель марки — Torres.

Как отмечает специализированный Telegram-канал AutoRun SPb, в настоящий момент петербургские дилеры в своих автосалонах предлагают менее 10 новых автомобилей KGM. Половина предложения приходится как раз на упомянутый выше кроссовер Torres.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что официальный представитель премиальной китайской марки LiXiang в РФ — компания Sinomach Auto — выбрала двух первых дилеров бренда в Петербурге. Автосалоны должны открыться в ближайшее время.

Андрей Цедрик