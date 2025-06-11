После гибели мотоциклиста в ДТП в Курганской области завели дело

Следователи СУ СКР по Курганской области возбудили уголовное дело после гибели водителя мотоцикла в аварии на трассе «Иртыш» по ч. 3 ст. 264 УК РФ ( нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, утром 3 июня 65-летний водитель «УАЗ Патриот» разворачивался на трассе Р254 «Иртыш». Не убедившись в безопасности маневра, он не уступил дорогу попутному мотоциклу под управлением 57-летнего жителя Санкт-Петербурга, транспортные средства столкнулись. Мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в районную больницу, где он вскоре скончался.

Водителя отечественного автомобиля допросили в качестве подозреваемого. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в совершении ДТП признался депутат Курганской областной думы Владимир Алейников. Он выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что готов взять на себя все расходы по организации похорон и выплате компенсации.

Виталина Ярховска