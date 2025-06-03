В ДТП с участием депутата Курганской областной думы погиб мотоциклист

Депутат Курганской областной думы Владимир Алейников совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мотоциклист. Член представительного органа выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что готов взять на себя все расходы по организации похорон и выплате компенсации. Заявление депутата опубликовано на официальном сайте облдумы.

«Сегодня управляя собственным транспортным средством, следуя по федеральной трассе Р254 “Иртыш”, мною совершено дорожно-транспортное происшествие. Не убедившись в совершении маневра, было допущено столкновение с мотоциклом, которым управлял Журкевич Вячеслав Валерьевич», — говорится в заявлении Владимира Алейникова.

Мотоциклиста оперативно доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. «Я приношу свои соболезнования родным и близким Вячеслава Журкевича. Все расходы по организации похорон я беру на себя»,— сказал господин Алейников.

Также соболезнования и заверения в помощи семье от всей Курганской областной думы выразил председатель Дмитрий Фролов.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Курганской области, ДТП произошло около 11 часов 3 июня на 450 км трассы Р254 на территории Частоозерского округа. 65-летний водитель автомобиля УАЗ «Патриот» при развороте не предоставил преимущество попутно движущемуся мотоциклу. Погибшему водителю было 57 лет.

Владимир Алейников является генеральным директором сельскохозяйственной компании АО «Восток» (Частоозерский округ). Является депутатом Курганской облдумы с 2010 года, член фракции партии «Единая Россия».