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Новый состав «Балтийца» собран и готовится к испытаниям на «фиолетовой» ветке

Специалисты Октябрьского электровагоноремонтного завода завершили сборку первого состава «Балтийца» модели 81-725.2/726.2/727.2, предназначенного для эксплуатации на «фиолетовой» ветке метро, сообщает пресс-служба подземки.

Новый состав «Балтийца» для пятой линии петербургского метро

Новый состав «Балтийца» для пятой линии петербургского метро

Фото: Telegram-канал «Метро.Повседневности»

Новый состав «Балтийца» для пятой линии петербургского метро

Фото: Telegram-канал «Метро.Повседневности»

«На данный момент проводятся мероприятия по отправке состава с территории завода на территорию петербургского метрополитена»,— говорится в сообщении.

Поезд в ближайшее время остановится в электродепо «Автово», где проверят работоспособность всех систем и оборудования в условиях реальной эксплуатации.

Отметим, что в новых моделях «Балтийца» усовершенстовали вентиляцию, шумоизоляцию и электромагнитные муфты в дверях. Поезд выйдет на линию уже в конце этого года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге объявили конкурс на оказание услуг по нанесению защитной (антивандальной) пленки на внутреннюю поверхность остекления салона «Балтийцев». На эти цели ГУП «Петербургский метрополитен» готов потратить 53,5 млн рублей.

Андрей Маркелов

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