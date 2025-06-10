Росгвардия задержала электросамокатчика, сбившего пенсионера на проспекте Славы

В Петербурге молодой человек на арендованном электросамокате сбил 79-летнего пенсионера. Юношу задержал наряд Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Инцидент произошел днем 10 июня на проспекте Славы. Патрульные вневедомственной охраны Фрунзенского района заметили на тротуаре у Гамбургской площади пожилого человека с разбитым лицом. Рядом находился молодой человек, который объяснил, что ехал на электросамокате и, увидев впереди пенсионера, просигналил ему. Тем не менее столкновения избежать не удалось.

«79-летний пострадавший был госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Задержанного доставили в 12-й отдел полиции»,— сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По факту случившегося следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СКР по Петербургу было возбуждено уголовное дело в рамках ч. 1 ст. 268 УК РФ (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала сезона работы электросамокатов жители и гости Петербурга 9000 раз нарушили ПДД.

Дарья Астанина