Пользователи сервисов кикшеринга в Петербурге допустили более 9000 нарушений

С начала сезона действия аренды электросамокатов жители и гости Санкт-Петербурга 9000 раз нарушили ПДД. Чаще всего пользователи сервисов не спешивались на пешеходных переходах, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В структуре Смольного уточнили, что пешие инспекторы за три месяца зафиксировали 7765 случаев, когда петербуржцы пересекали проезжую часть не пешком, а на СИМ. Также пользователи 324 раза двигались по улично-дорожной сети с нарушением ПДД. На поездки вдвоем или втроем пришлось почти 800 случаев.

Специалисты установили, что электросамокатами за три месяца воспользовались 276 несовершеннолетних. Девять случаев коснулись создающей неудобства пешеходам парковки и передачи СИМ другим лицам. Сведения о выявленных нарушениях переданы кикшеринговым компаниям.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что кикшренговый сервис готов предоставить электросамокаты петербургской полиции.

Татьяна Титаева