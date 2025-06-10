Двое молодых людей подорвались на мине в Курской области

Два комбайнера 18 и 23 лет подорвались на мине в деревне Шептуховка Кореневского района Курской области. Они выжили, но получили ожоги рук, ног, головы и лица. У одного из них ушиб грудной клетки.

«Каретой скорой пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Желаю молодым людям скорейшего выздоровления!» — написал в Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн. Он напомнил жителям об опасности нахождения на приграничных территориях региона.

5 июня господин Хинштейн сообщил, что с марта 2025 года саперы обследовали в приграничье 42,3 тыс. га — 8% от общей площади разминирования (493 тыс. га). За время работ по разминированию саперы обезвредили 391,7 тыс. взрывоопасных предметов.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».