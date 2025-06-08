Вэнс назвал безумием траты США на военную помощь Украине при Байдене

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал траты администрации бывшего американского президента Джо Байдена на военные нужды Украины. По мнению господина Вэнса, предыдущая администрация не пыталась урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

Фото: Ken Cedeno / Reuters Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

Фото: Ken Cedeno / Reuters

«При администрации Байдена творилось безумие»,— сказал господин Вэнс в подкасте This Past Weekend. По его словам, при Джо Байдене США направили Украине $300 млрд.

В свою очередь, администрация президента США Дональда Трампа стремится к дипломатическому урегулированию, заявил Джей Ди Вэнс. «Если у нас получится, мы спасем жизни многих людей. Если нет, то все равно стоило попытаться»,— добавил он.

О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Шах и пат».

Елизавета Шмакова