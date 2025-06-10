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Грузовой состав сошел с рельсов на станции в Ухте, прокуратура проводит проверку

Грузовой поезд сошел с рельсов на железнодорожной станции в Ухте (Республика Коми). Северо-Западной транспортной прокуратурой (СЗТП) организована проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СЗТП

Фото: СЗТП

По предварительной информации, 10 июня на ж/д станции «Ветлосян» в Ухте с рельсов сошли две грузовые цистерны. На место происшествия был направлен восстановительный поезд. Пострадавших нет, задержек движения не допущено, сообщили в пресс-службе СЗТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Мурманской области в результате схода вагонов с углем погиб составитель поездов.

Дарья Астанина

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