Грузовой состав сошел с рельсов на станции в Ухте, прокуратура проводит проверку

Грузовой поезд сошел с рельсов на железнодорожной станции в Ухте (Республика Коми). Северо-Западной транспортной прокуратурой (СЗТП) организована проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СЗТП Фото: СЗТП

По предварительной информации, 10 июня на ж/д станции «Ветлосян» в Ухте с рельсов сошли две грузовые цистерны. На место происшествия был направлен восстановительный поезд. Пострадавших нет, задержек движения не допущено, сообщили в пресс-службе СЗТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Мурманской области в результате схода вагонов с углем погиб составитель поездов.

Дарья Астанина