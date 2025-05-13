Составитель поездов погиб в результате схода вагонов с углем в Мурманской области

На станции Оленегорск в Мурманской области восемь вагонов грузового состава сошли с рельсов. В результате происшествия погиб один человек, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП).

Как установили в надзорном ведомстве, бывший бригадир путевой службы Апатитской дистанции инфраструктуры проводил ремонтные работы без ограждения участка, а также без соответствующего разрешения дежурного по станции.

«Нарушения привели к сходу восьми вагонов с углем. Один из них опрокинулся на здание маневровой вышки»,— рассказали в СЗТП.

Находившийся внутри составитель поездов скончался. Материальный ущерб составил более 15 млн рублей. Мурманская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности на железной дороге, повлекшем гибель человека и причинение крупного ущерба.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полувагон грузового поезда сошел с рельсов на ж/д станции Волховстрой-1.

Дарья Астанина