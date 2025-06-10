СК начал проверку на фоне новостей об отравлении пассажиров круиза на Валаам

Санкт-Петербургский следственный отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России организовал проверку на фоне сообщений СМИ об отравлении пассажиров круиза из Петербурга на остров Валаам. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в управлении.

По предварительным данным, речь идет о круизе на теплоходе «Юрий Андропов», организованном компанией «Водоходъ». Со слов пассажиров, по меньшей мере 10 человек обратились в медпункт с симптомами отравления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на круизном лайнере «Михаил Булгаков», курсирующем между Москвой и Петербургом, зафиксировали вспышку норовируса. За медицинской помощью тогда обратились более 100 человек.

Дарья Астанина