Игорь Гончаров стал гендиректором ФК «Ростов»

Новым генеральным директором ростовского ФК стал Игорь Гончаров. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница ФК «Ростов» в социальной сети Вконтакте. Фото: Страница ФК «Ростов» в социальной сети Вконтакте.

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», Гончаров также является главным учредителем и гендиректором испытательного центра «Ярэластест» в Ярославле.

Основная деятельность компании — услуги по проведению предсертификационных, сертификационных и периодических испытаний продукции для железных и автомобильных дорог.

Вадим Рыбаков занимал должность генерального директора ФК с июня 2019 года.

Мария Хоперская