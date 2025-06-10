Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп может применить закон XIX века для подавления протестов в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может применить закон о восстании 1807 года в Лос-Анджелесе. Этот документ позволяет использовать вооруженные силы для подавления протестов внутри страны в исключительных обстоятельствах.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Если будет восстание, я, безусловно, применю это (закон о восстании.— "Ъ"). Если бы мы не вмешались, сейчас Лос-Анджелес горел бы так же, как он горел несколько месяцев назад»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме. Трансляция велась на YouTube-канале CNBC-TV18.

9 июня Дональд Трамп задействовал для подавления протестов в Лос-Анджелесе около 4 тыс. бойцов Национальной гвардии без согласия штата Калифорния, пишет Axios. В последний раз президент США применял такую меру в 1965 году. Тогда 36-й американский президент Линдон Джонсон отправил войска для защиты демонстрантов за гражданские права в Сельме, штат Алабама.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе начались 6 июня. Они сопровождались поджогами автомобилей и столкновениями с полицией. После решения господина Трампа отправить бойцов Нацгвардии в Калифорнию губернатор штата Гэвин Ньюсом сообщил, что подает в суд на президента, и назвал его поступок первым шагом к авторитаризму. Дональд Трамп в ответ заявил, что поддержал бы арест губернатора, и назвал его ответственным за беспорядки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».

Екатерина Отрашкевич

Фотогалерея

Массовые беспорядки в Лос-Анджелесе

Предыдущая фотография
Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Задержание участника протестов

Задержание участника протестов

Фото: Jae C. Hong / AP

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Фото: Eric Thayer / AP

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Среди участников протестов есть пострадавшие

Среди участников протестов есть пострадавшие

Фото: Eric Thayer / AP

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Фото: Ethan Swope / AP

Следующая фотография
1 / 13

Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Задержание участника протестов

Фото: Jae C. Hong / AP

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Фото: Eric Thayer / AP

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Среди участников протестов есть пострадавшие

Фото: Eric Thayer / AP

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Фото: Ethan Swope / AP

Смотреть

Новости компаний Все