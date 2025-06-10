Трамп может применить закон XIX века для подавления протестов в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может применить закон о восстании 1807 года в Лос-Анджелесе. Этот документ позволяет использовать вооруженные силы для подавления протестов внутри страны в исключительных обстоятельствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Если будет восстание, я, безусловно, применю это (закон о восстании.— "Ъ"). Если бы мы не вмешались, сейчас Лос-Анджелес горел бы так же, как он горел несколько месяцев назад»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме. Трансляция велась на YouTube-канале CNBC-TV18.

9 июня Дональд Трамп задействовал для подавления протестов в Лос-Анджелесе около 4 тыс. бойцов Национальной гвардии без согласия штата Калифорния, пишет Axios. В последний раз президент США применял такую меру в 1965 году. Тогда 36-й американский президент Линдон Джонсон отправил войска для защиты демонстрантов за гражданские права в Сельме, штат Алабама.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе начались 6 июня. Они сопровождались поджогами автомобилей и столкновениями с полицией. После решения господина Трампа отправить бойцов Нацгвардии в Калифорнию губернатор штата Гэвин Ньюсом сообщил, что подает в суд на президента, и назвал его поступок первым шагом к авторитаризму. Дональд Трамп в ответ заявил, что поддержал бы арест губернатора, и назвал его ответственным за беспорядки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».

Екатерина Отрашкевич