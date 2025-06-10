Индекс Мосбиржи просел на 0,6% к закрытию торгов

Российский фондовый рынок продолжил снижение на фоне новостей о предстоящем 18-м пакете санкций. К закрытию основных торгов индекс Мосбиржи потерял 0,6%, опустившись до 2722,37 пункта, тогда как индекс РТС незначительно вырос — на 0,1%.

Лидером отката стала «Роснефть», ее акции потеряли 2,9%. Также подешевели акции НОВАТЭКа (–2,3%), «Интер РАО» (–2%), «префы» «Сургутнефтегаза» (–1,9%), бумаги НЛМК (–1,6%), «Норникеля» (–1,6%) и «Фосагро» (–1,4%).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о 18-м пакете санкций в отношении Москвы. По ее словам, ограничения на использование системы SWIFT коснутся еще 22 российских банков. Она также заявила о необходимости снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.