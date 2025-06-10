Госэкспертиза одобрила проект реставрации памятника «Защитникам Советского Заполярья»

Управление государственной экспертизы Мурманской области выдало положительное заключение на реставрацию памятника «Защитникам Советского Заполярья». Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Монумент «Защитникам Советского Заполярья» является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. Он был возведен в октябре 1974 года, открытие памятника было приурочено к 30-летию разгрома фашистских войск в Заполярье.

Масштабная реставрация монумента с момента его открытия проводилась лишь однажды. При последней проверке были выявлены ветхость конструкции, а также снижение прочности бетона. В связи с этим специалисты констатировали необходимость проведения ремонтных работ. Как отметили в пресс-службе ведомства, проект реставрации предполагает обновление конструкций с сохранением исторического облика памятника.

Застройщиком выступает Мурманское МБУ «Управление дорожного хозяйства». Проектировщиком — ООО «ПРОЕКТ-ФЕНИКС».

Авторы монумента — архитектор И.А. Покровский и скульптор И.Д. Бродский. В народе памятник прозвали «Мурманский Алеша» — он представляет собой 42-метровую фигуру солдата с автоматом за плечом. У подножия скульптуры были замурованы две капсулы: одна из них — с морской водой с места крушения сторожевого судна «Туман», вторая — с землей из тех мест, где велись бои Великой Отечественной войны.

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Дарья Астанина