Apple вновь оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

Таганский суд Москвы оштрафовал российское представительство Apple на 6 млн руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП), сообщает «РИА Новости». Решение вынесено по двум протоколам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kylie Cooper / Reuters Фото: Kylie Cooper / Reuters

В каких конкретно материалах компании была обнаружена пропаганда, не уточняется. Заседание суда проходило в закрытом режиме. На этом настаивал юрист компании, поскольку в ходе рассмотрения упоминаются конфиденциальные данные Apple.

В конце мая Таганский суд оштрафовал Apple еще по трем протоколам о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Общая сумма штрафа составила 7,5 млн руб. Один из протоколов также был связан с отказом компании удалить запрещенный контент после предупреждения (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Екатерина Отрашкевич