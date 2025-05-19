Apple оштрафовали в России за пропаганду нетрадиционных отношений

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую корпорацию Apple на сумму более 7 млн руб. по трем административным протоколам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение суда. Все протоколы касаются статьи о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП), один из них также связан с отказом компании удалить запрещенный контент (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucas Jackson / Reuters Фото: Lucas Jackson / Reuters

Все заседания прошли в закрытом режиме, журналистов пустили в зал суда только при оглашении решения. На такой форме рассмотрения дел настаивал юрист компании, поясняя, что в ходе слушаний будут разглашаться конфиденциальные данные о работе сервисов, «очень чувствительной» внутренней переписке Apple и официальных документах. Другие подробности, как и непосредственные причины составления протоколов, не уточняются.

Дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в отношении Apple было зарегистрировано в суде 22 апреля. Тогда сообщалось, что сумма штрафа может достичь 4 млн руб. Протокол составили на Apple Distribution International LTD — открытое в 2022 году представительство Apple в России.