Главные новости за 10 июня. Кавказ

За период пять месяцев 2025 года из общего объема инвестиций, заявленных инвесторами, сумма планируемых вложений в инвестпроекты в туристической отрасли составляют более 22,9 млрд руб., что в два раза больше показателей всего 2024 года.

Директора туристической компании в Кабардино-Балкарии арестовали по подозрению в присвоении 78 млн руб. госсубсидий, выделенных на создание экопарка в Черекском районе.

Пятерка крупнейших застройщиков контролирует 79% продаж первичного жилья в Ставрополе в 2025 году, что на 5 процентных пунктов меньше по сравнению с прошлым годом.

На Ставрополье за прошедшую неделю зарегистрировали пять случаев Крымской геморрагической лихорадки и 30 случаев клещевого боррелиоза, при этом 420 человек обратились в медучреждения после укусов клещей.

В Северо-Кавказском федеральном округе 93% сделок с недвижимостью за первые пять месяцев 2025 года прошли по договорам купли-продажи, в то время как на долю договоров долевого участия пришлось 7%.

Ставропольский край в 2025 году направит свыше 1 млрд руб. на заключение около 4,5 тыс. социальных контрактов, что на 34,2% больше прошлогоднего показателя.

Власти Кисловодска завершили благоустройство двухкилометровой пешеходной зоны на трех центральных туристических улицах, потратив на проект около 150 млн руб. из средств курортного сбора.